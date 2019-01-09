2019-01-09T17:50:20+03:00
Общество

В Курской области появится Центр финансовой грамотности

Распоряжение о его создании подписал Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
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Работа по созданию Центра возложена на комитет образования и науки Курской областиРабота по созданию Центра возложена на комитет образования и науки Курской областиФото: Из архива "КП"
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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение о создании Регионального центра финансовой грамотности.

Центр войдет в состав областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования».

Работа по созданию Центра возложена на комитет образования и науки Курской области, сообщили в региональной администрации.

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