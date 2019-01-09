15 курян заболели гриппом
По итогам первой недели 2019 года в Курской области ОРВИ заболели 2023 человека. Удельный вес детского населения среди заболевших составил 70,7%. Эпидемические пороги не превышены ни в одной возрастной группе, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
С начала сезона на территории области зарегистрировано только 15 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что в период сезонного подъема заболеваемости важно соблюдать основные правила профилактики:
• выходя на улицу, следует одеваться по погодным условиям;
• при нахождении в общественных местах - соблюдать меры индивидуальной профилактики респираторных инфекций;
• в рацион необходимо включить овощи и фрукты, богатые витамином С;
• больше времени нужно уделять прогулкам на свежем воздухе.
К симптомам ОРВИ и гриппа относятся: высокая температура, кашель, головная и мышечная боль, заложенность носа, насморк, озноб и слабость. При появлении первых же симптомов заболевания следует оставаться дома, вызвать врача и строго следовать его рекомендациям.