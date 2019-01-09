15 курян заболели гриппом

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:12:06+03:00

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По итогам первой недели 2019 года в Курской области ОРВИ заболели 2023 человека. Удельный вес детского населения среди заболевших составил 70,7%. Эпидемические пороги не превышены ни в одной возрастной группе, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С начала сезона на территории области зарегистрировано только 15 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что в период сезонного подъема заболеваемости важно соблюдать основные правила профилактики:

• выходя на улицу, следует одеваться по погодным условиям;

• при нахождении в общественных местах - соблюдать меры индивидуальной профилактики респираторных инфекций;

• в рацион необходимо включить овощи и фрукты, богатые витамином С;

• больше времени нужно уделять прогулкам на свежем воздухе.

К симптомам ОРВИ и гриппа относятся: высокая температура, кашель, головная и мышечная боль, заложенность носа, насморк, озноб и слабость. При появлении первых же симптомов заболевания следует оставаться дома, вызвать врача и строго следовать его рекомендациям.