2019-01-09T16:53:23+03:00
Происшествия

Сотрудники курской Росгвардии задержали 179 нарушителей

Выявили 22 нарушения правил оборота оружия
Яна ШЕЛЕСТ
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Изъято 14 единиц оружияИзъято 14 единиц оружия
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За новогодние праздники сотрудники групп задержаний вневедомственной охраны Росгвардии выезжали по тревоге более 290 раз.

За совершение различного рода правонарушений гвардейцы задержали 179 граждан, из них 17 – на охраняемых объектах. Краж допущено не было.

Также сотрудники Росгвардии выявили 22 нарушения правил оборота гражданского оружия. Изъяли 14 единиц оружия, аннулировали две лицензии на его приобретение, хранение и ношение.

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