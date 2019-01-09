Сотрудники курской Росгвардии задержали 179 нарушителей

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:53:23+03:00

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За новогодние праздники сотрудники групп задержаний вневедомственной охраны Росгвардии выезжали по тревоге более 290 раз.

За совершение различного рода правонарушений гвардейцы задержали 179 граждан, из них 17 – на охраняемых объектах. Краж допущено не было.

Также сотрудники Росгвардии выявили 22 нарушения правил оборота гражданского оружия. Изъяли 14 единиц оружия, аннулировали две лицензии на его приобретение, хранение и ношение.