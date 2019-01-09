2019-01-09T16:32:07+03:00
Политика

Департамент экологической безопасности Курской области возглавил Константин Поляков

Распоряжение подписал Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
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В администрации Курской области произошли очередные кадровые измененияВ администрации Курской области произошли очередные кадровые измененияФото: Из архива "КП"
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В администрации Курской области произошли очередные кадровые изменения. Роман Старовойт подписал распоряжение о назначении на должность директора регионального департамента экологической безопасности и природопользования 28-летнего Константина Полякова.

Напомним, что бывший руководитель департамента Виктор Барышников покинул свой пост в конце ноября 2018 года. Исполнение его обязанностей было возложено на Алексея Черкасова.

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