Департамент экологической безопасности Курской области возглавил Константин Поляков
Распоряжение подписал Роман Старовойт
В администрации Курской области произошли очередные кадровые измененияФото: Из архива "КП"
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В администрации Курской области произошли очередные кадровые изменения. Роман Старовойт подписал распоряжение о назначении на должность директора регионального департамента экологической безопасности и природопользования 28-летнего Константина Полякова.
Напомним, что бывший руководитель департамента Виктор Барышников покинул свой пост в конце ноября 2018 года. Исполнение его обязанностей было возложено на Алексея Черкасова.