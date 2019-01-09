2019-01-09T16:44:20+03:00
Происшествия

Мошенники украли у курской пенсионерки 30 тысяч рублей

Женщина сама перевела деньги на счет преступников
Ольга ДАНИЛОВА
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Сделку совершили под предлогом покупки дачного участкаСделку совершили под предлогом покупки дачного участкаФото: Из архива КП.
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В железногорскую полицию обратилась пенсионерка, которая стала очередной жертвой мошенников в интернете.

61-летняя женщина разместила на популярном сайте информацию о продаже дачного участка. На указанный номер позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести ее недвижимое имущество. Причем для гарантии сделки «покупатель» пообещал перевести продавцу предоплату. Зачисление денег стороны по договоренности решили произвести на банковскую карту. Для этого пенсионерка отправилась к ближайшему терминалу. Пожилая женщина послушно следовала всем инструкциям, о которых просил ее звонивший. После ряда операций, со счета горожанки было списано более 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают быть бдительными и предупредить своих престарелых родственников и знакомых о существующей опасности стать жертвой мошенников.

Кроме того не нужно спешить совершать необдуманные сделки в сети Интернет. Прежде чем перевести деньги в качестве платы за товар или услугу, необходимо проверить благонадежность адресата. При малейших сомнениях лучше отказаться от сделки или покупки, советуют полицейские.

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