2019-01-09T15:47:24+03:00
Происшествия

У курянки украли в кафе фотоаппарат

Подозреваемого разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина забрал фотоаппарат и быстро вышелМужчина забрал фотоаппарат и быстро вышелФото: Из архива "КП"
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Курянка после детского утренника зашла в кафе в центре Курска. По невнимательности, она оставила там свой фотоаппарат. Технику заметил другой посетитель заведения. Мужчина забрал фотоаппарат и быстро вышел.

Сейчас подозреваемого разыскивает полиция. Все, кому известна его личность, могут конфиденциально сообщить об этом в любой отдел полиции или по номеру 02, с мобильного 102 или 70-22-06.

Разыскивается подозреваемый в краже.

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