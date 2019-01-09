У курянки украли в кафе фотоаппарат
Подозреваемого разыскивает полиция
Мужчина забрал фотоаппарат и быстро вышелФото: Из архива "КП"
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Курянка после детского утренника зашла в кафе в центре Курска. По невнимательности, она оставила там свой фотоаппарат. Технику заметил другой посетитель заведения. Мужчина забрал фотоаппарат и быстро вышел.
Сейчас подозреваемого разыскивает полиция. Все, кому известна его личность, могут конфиденциально сообщить об этом в любой отдел полиции или по номеру 02, с мобильного 102 или 70-22-06.
Разыскивается подозреваемый в краже.