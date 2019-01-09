2019-01-09T15:23:16+03:00
Происшествия

В Курске водитель большегруза умер за рулем

ЧП произошло 9 января на улице Энгельса
Яна ШЕЛЕСТ
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Предположительно, у водителя случился инсультПредположительно, у водителя случился инсультФото: Соцсети
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9 января примерно в 12:50 на улице Энгельса китайский грузовик «Шахман» неожиданно сбил ограждение и выехал на трамвайные пути.

Как оказалось, его водитель умер за рулем. Очевидцы произошедшего в соцсетях сообщили, что на место ЧП приехали все службы. Тело водителя погрузили в тонированную «буханку» и увезли.

Предположительно, у мужчины случился инсульт. При ДТП грузовик чудом не задел другие транспортные средства. Движение трамваев было приостановлено.

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