В Курске водитель большегруза умер за рулем

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:23:16+03:00

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9 января примерно в 12:50 на улице Энгельса китайский грузовик «Шахман» неожиданно сбил ограждение и выехал на трамвайные пути.

Как оказалось, его водитель умер за рулем. Очевидцы произошедшего в соцсетях сообщили, что на место ЧП приехали все службы. Тело водителя погрузили в тонированную «буханку» и увезли.

Предположительно, у мужчины случился инсульт. При ДТП грузовик чудом не задел другие транспортные средства. Движение трамваев было приостановлено.