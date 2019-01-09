Курянка принимает участие в международном конкурсе красоты

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:55:04+03:00

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Мама двоих детей и просто красивая женщина Ольга Чернецова поборется за право выйти в 1\8 финала международного конкурса «Краса земли-2019». Успех девушки зависит от онлайн-голосования.

Международный конкурс красоты «Красота Земли» был основан в 2017 году. В нем принимают участие женщины-мамы от 23 до 45 лет, состоящие в браке и имеющие не менее одного ребенка. Цель конкурса – пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни.

Сейчас идет отбор в 1/8 финала. В феврале 2019 года состоится финал, в который выйдут пять участниц, выбранных путем онлайн-голосования. Победительница конкурса получит международное признание, титул «Краса Земли-2019», денежный приз в размере пяти тысяч долларов, подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Обладательницей титула «Краса Земли-2018» стала тамбовчанка Ольга Эпова. Титул «Вторая Краса Земли-2018» отправился в Германию Дарье Джианотти. Третье место также досталось россиянке Лии Рияновой из Сургута.