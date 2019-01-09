2019-01-09T14:55:04+03:00
Общество

Курянка принимает участие в международном конкурсе красоты

31-летняя Ольга Чернецова поборется за звание «Краса земли»
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Победительница конкурса получит международное признаниеПобедительница конкурса получит международное признаниеФото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

Мама двоих детей и просто красивая женщина Ольга Чернецова поборется за право выйти в 1\8 финала международного конкурса «Краса земли-2019». Успех девушки зависит от онлайн-голосования.

Международный конкурс красоты «Красота Земли» был основан в 2017 году. В нем принимают участие женщины-мамы от 23 до 45 лет, состоящие в браке и имеющие не менее одного ребенка. Цель конкурса – пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни.

Сейчас идет отбор в 1/8 финала. В феврале 2019 года состоится финал, в который выйдут пять участниц, выбранных путем онлайн-голосования. Победительница конкурса получит международное признание, титул «Краса Земли-2019», денежный приз в размере пяти тысяч долларов, подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Обладательницей титула «Краса Земли-2018» стала тамбовчанка Ольга Эпова. Титул «Вторая Краса Земли-2018» отправился в Германию Дарье Джианотти. Третье место также досталось россиянке Лии Рияновой из Сургута.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области появится Центр финансовой грамотности
15 курян заболели гриппом
Сотрудники курской Росгвардии задержали 179 нарушителей
Департамент экологической безопасности Курской области возглавил Константин Поляков
Мошенники украли у курской пенсионерки 30 тысяч рублей
У курянки украли в кафе фотоаппарат
В Курске водитель большегруза умер за рулем
Куряне ответят за похищение елей
В Курской области обещают снег с туманом
В Курской области задержали 55 пьяных водителей
Под Курском погиб водитель «Дэу»
С курских управляек требуют фотоотчеты об уборке снега
В Курской области бешенством заболели 85 животных
В Курске запланированы отключения электроэнергии
Роман Старовойт поздравил молодых мам
Курянин продал знакомому чужие кредитки
Курянка перечислила мошеннику 15 тысяч рублей
За кражу соломы – исправительные работы
Под Курском сгорела баня
Курские спасатели обеспечивают безопасность автомобилистов
В Курске прошел Рождественский фестиваль
В курской пятиэтажке загорелась квартира
Курские спасатели контролируют места зимней рыбной ловли
В Курской области специальный штаб займется уборкой снега