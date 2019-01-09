Куряне ответят за похищение елей

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:32:38+03:00

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В Курске отвественность грозит похитителям новогодних елей. Одно из ЧП произошло накануне праздника. Курянин купил пушистую сосну и ненадолго оставил ее на лестничной площадке, занимаясь уборкой квартиры. Его сосед, проходя мимо, увидел новогоднее дерево и решил, что оно будет отлично смотреться у него дома.

Он забрал сосну, установил в комнате и начал наряжать. В это время пропажу обнаружил настоящий хозяин. О произошедшем он сообщил в полицию. Разобраться в ситуации удалось быстро. Проверив последовательно все соседние квартиры, стражи порядка нашли символа нового года. Соседу пришлось снять свои игрушки, мишуру и гирлянду и вернуть сосну.

Еще один факт был зарегистрирован в частном секторе в Сеймском округе Курска. Неизвестные спилили верхнюю часть сосны, которая росла у дома местного жителя. Подозреваемые установлены, а похищенное изъято. Куряне ответят перед законом не только за кражу, но и за незаконную рубку деревьев, сказали в полиции.