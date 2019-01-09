В Курской области обещают снег с туманом

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:28:30+03:00

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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С вечера 9 января и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем временами снег. Местами туман. Ветер юго-восточный, ночью 4-9, днем 6-11 м/с. Температура воздуха составит ночью -6…-11 ºС, в низинах до -14 ºС, днем -1…-6 ºС.

ГУ МЧС напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».