В Курской области задержали 55 пьяных водителей

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:17:15+03:00

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В прошедшие выходные и праздничные дни сотрудники курской Госавтоинспекции провели профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей. С 1 по 8 января 2019 года в регионе были задержаны 55 водителей, находящихся в состоянии опьянения.

18 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, семерых - задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, сообщите в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона -102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДДУМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.