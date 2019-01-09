Под Курском погиб водитель «Дэу»

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:24:09+03:00

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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8 января утром 63-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» ехал по автодороге Белая - Мокрушино – граница Белгородской области со стороны слободы Белой в сторону села Вишнево. Примерно в 11:15 на втором километре трассы он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

На место ДТП приехали пожарные ПЧ № 21 Беловского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники.