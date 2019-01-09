С курских управляек требуют фотоотчеты об уборке снега

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:53:10+03:00

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В Курской области продолжается борьба за качественную уборку улиц от снега. 8 января в ГУ МЧС по Курской области заместитель губернатора Алексей Смирнов провел совещание, посвященное данному вопросу.

В совещании, которое прошло в режиме конференц-связи, приняли участие главы районов и руководители ведомств. На оперативном штабе по вопросам ЖКХ были определены основные задачи по борьбе с последствиями снегопадов: организация уборки уличной сети, придомовых территорий и вывоз снега, устранение сосулек и наледи с крыш.

Следить за крышами и дворами жилых домов – обязанность управляющих компаний. Алексей Смирнов при объезде территорий выявил ряд нарушений. Также он убедился в том, что некоторые собственники торговых центров не заботятся об уборке снега на парковках.

С руководителей управляющих компаний, коммунальных служб и других ответственных лиц потребовали устранить нарушения, и отчитаться о проделанной работе с помощью предоставленных фотографий.