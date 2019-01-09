В Курской области бешенством заболели 85 животных

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:07:27+03:00

За медицинской помощью после укусов обратились 3713 человек

Изменить размер текста: A A

В 2018 году на территории Курской области зарегистрировано 85 случаев бешенства среди животных, из которых 34 (40%) дикие, 37 (43,5%) домашние, 14 (16,5%) сельскохозяйственные. В Конышевском районе бешенством заболели 11 животных, в Касторенском - 10, в Щигровском - 9, в Советском и Тимском районах - 5.

В 2018 году за медицинской помощью по поводу укусов животными в учреждения здравоохранения области обратились 3713 человек, в том числе 1138 детей. Из общего числа пострадавших 135 человек контактировали с дикими животными.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора напоминают, что бешенство - вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся смертельным исходом. Источником заражения являются инфицированные животные - лисы, волки, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, мелкий и крупный рогатый скот.

Предупредить бешенство можно только путем получения полного курса антирабических прививок. Если Вы пострадали от животного или имели контакт с животным, подозрительным на бешенство, то незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью!