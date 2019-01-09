2019-01-09T10:17:04+03:00
Общество

В Курске запланированы отключения электроэнергии

Свет отключат в Центральном округе
Яна ШЕЛЕСТ
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В Железнодорожном и Сеймском округах отключений не запланированоВ Железнодорожном и Сеймском округах отключений не запланированоФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 09 по 11 января с 9-00 до 17-00 на ул. Нижняя Набережная д. 66 - 120; д. 11 – 43; ул. А. Аристарховой д. 1 – 32

Тел. для справок: 32-40-89

В Железнодорожном и Сеймском округах отключений не запланировано.

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