В Курске запланированы отключения электроэнергии

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:17:04+03:00

В Железнодорожном и Сеймском округах отключений не запланировано Фото: Из архива "КП"

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 09 по 11 января с 9-00 до 17-00 на ул. Нижняя Набережная д. 66 - 120; д. 11 – 43; ул. А. Аристарховой д. 1 – 32

Тел. для справок: 32-40-89

В Железнодорожном и Сеймском округах отключений не запланировано.