Роман Старовойт поздравил молодых мам

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курском перинатальном центре в дни новогодних каникул стали мамами 69 курянок. Мальчиков родилось на пять больше, чем девочек. Молодых мам поздравил Роман Старовойт.

Особые слова благодарности после осмотра учреждения врио губернатора адресовал руководству и врачам перинатального центра.

— Приятно видеть, что у нас в Курской области есть такая современная клиника, где применяются самые передовые мировые технологии. Сегодня мы видели здесь малыша весом в 750 грамм, раньше можно было бы усомниться в возможности его выходить, а сегодня это уже реальность, - сказал Роман Владимирович.