2019-01-09T10:03:47+03:00
Общество

Роман Старовойт поздравил молодых мам

В ОПЦ в дни новогодних каникул родились 69 малышей
Яна ШЕЛЕСТ
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Мальчиков родилось на пять больше, чем девочекМальчиков родилось на пять больше, чем девочек
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В Курском перинатальном центре в дни новогодних каникул стали мамами 69 курянок. Мальчиков родилось на пять больше, чем девочек. Молодых мам поздравил Роман Старовойт.

Особые слова благодарности после осмотра учреждения врио губернатора адресовал руководству и врачам перинатального центра.

— Приятно видеть, что у нас в Курской области есть такая современная клиника, где применяются самые передовые мировые технологии. Сегодня мы видели здесь малыша весом в 750 грамм, раньше можно было бы усомниться в возможности его выходить, а сегодня это уже реальность, - сказал Роман Владимирович.

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