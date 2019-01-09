Роман Старовойт поздравил молодых мам
В ОПЦ в дни новогодних каникул родились 69 малышей
Мальчиков родилось на пять больше, чем девочек
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В Курском перинатальном центре в дни новогодних каникул стали мамами 69 курянок. Мальчиков родилось на пять больше, чем девочек. Молодых мам поздравил Роман Старовойт.
Особые слова благодарности после осмотра учреждения врио губернатора адресовал руководству и врачам перинатального центра.
— Приятно видеть, что у нас в Курской области есть такая современная клиника, где применяются самые передовые мировые технологии. Сегодня мы видели здесь малыша весом в 750 грамм, раньше можно было бы усомниться в возможности его выходить, а сегодня это уже реальность, - сказал Роман Владимирович.