Курянин продал знакомому чужие кредитки

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:01:15+03:00

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35-летний курянин обманул своего знакомого и украл 15 тысяч рублей. Он продал ему две кредитные карты одного из магазинов. Мужчина пообещал, что на картах есть крупная сумма денег, которой можно будет расплатиться за приобретенный товар, а в дальнейшем выгодно его продать. Мужчина, являясь предпринимателем, поверил знакомому. Однако на картах денег не оказалось. При этом карты были оформлены на других людей.

Как установили полицейские, двое мужчин, злоупотребляющих алкоголем, согласились за небольшое вознаграждение оформить карты на себя и передали их новому знакомому. В магазине карты выдали, а финансовое учреждение кредиты не одобрило из-за сомнительности личностей обратившихся.

Сейчас полицейские установили обстоятельства произошедшего. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде, сообщили в полиции.