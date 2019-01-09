Курянка перечислила мошеннику 15 тысяч рублей

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:41:09+03:00

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Сотрудники полиции установили подозреваемого в мошенничестве. Курянка перечислила незнакомцу 15 тысяч рублей.

Мужчина, находясь в республике Адыгея, обзванивал потенциальных жертв путем подбора цифр номера мобильного телефона. Одной из них стала 50-летняя жительница Курска. Во время разговора по телефону она поверила в то, что он - ее знакомый, рассказали в полиции.

В результате разговора они договорились встретиться. Через некоторое время он вновь перезвонил и попросил срочно перечислить ему деньги. Женщина выполнила просьбу мошенника. Сейчас его личность установлена. Оперативники имеют информацию о его причастности к совершению аналогичных преступлений. Против мужчины завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.