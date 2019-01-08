2019-01-08T17:55:13+03:00
Общество

За кражу соломы – исправительные работы

В Фатежском районе мужчина наказан за кражу с поля «Пристенской зерновой компании»
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В октябре прошлого года сельский житель решил пополнить запасы соломы в личном подворье. Всего в километре от его домовладения находились сельхозугодия предприятия, куда незадачливый воришка и отправился на гужевой повозке. Сначала домой были доставлены два тюка с пшеничной соломой, а потом мужчина вернулся на поле еще раз. В итоге объем похищенного с чужого поля составил порядка 1060 кг.

Спустя несколько дней украденная солома была обнаружена участковым, а обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Поскольку мужчина впервые привлекался к уголовной ответственности, суд счел возможным ограничить наказание 200 часами обязательных работ. А украденное имущество было полностью возвращено законному владельцу.

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