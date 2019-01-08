2019-01-08T16:24:20+03:00
Происшествия

Под Курском сгорела баня

Пожар произошел в Фатежском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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При пожаре никто не пострадалПри пожаре никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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8 января примерно в пять часов утра в селе Сотниково Фатежского района загорелась баня. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 45 ПСЧ, отдельный пост В. Любаж Фатежского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Возгорание ликвидировали в 05:35. Пострадавших нет. В результате пожара сгорела деревянная, обшитая сайдингом баня на площади 36 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались девять человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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