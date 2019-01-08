Под Курском сгорела баня

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:24:20+03:00

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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8 января примерно в пять часов утра в селе Сотниково Фатежского района загорелась баня. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 45 ПСЧ, отдельный пост В. Любаж Фатежского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Возгорание ликвидировали в 05:35. Пострадавших нет. В результате пожара сгорела деревянная, обшитая сайдингом баня на площади 36 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались девять человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.