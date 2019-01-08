2019-01-08T12:20:34+03:00
Общество

Курские спасатели обеспечивают безопасность автомобилистов

К работе готовы 36 пунктов питания и обогрева
Яна ШЕЛЕСТ
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К работе подготовлены 36 стационарных пунктов питания и обогреваК работе подготовлены 36 стационарных пунктов питания и обогреваФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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На территории Курской области используется три системы видеонаблюдения – мониторинг на федеральной автодороге (13 камер), система «Безопасный город» (38 камер), лесопожарный мониторинг (6 камер, 2 тепловизора, 2 видеокамеры комитета лесного хозяйства).

С помощью 13 камер Росавтодор осуществляется контроль за состоянием дорожного полотна и метеообстановкой на участках федеральных автомобильных трасс. К работе подготовлены 36 стационарных пунктов питания и обогрева, рассчитанных на 1566 человек.

На базе 3 ПСЧ и 16 ПСЧ ФГКУ «1 ОФПС по Курской области» созданы два мобильных пункта обогрева и питания, время развёртывания которых не превышает четырех часов.

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