Курские спасатели обеспечивают безопасность автомобилистов
На территории Курской области используется три системы видеонаблюдения – мониторинг на федеральной автодороге (13 камер), система «Безопасный город» (38 камер), лесопожарный мониторинг (6 камер, 2 тепловизора, 2 видеокамеры комитета лесного хозяйства).
С помощью 13 камер Росавтодор осуществляется контроль за состоянием дорожного полотна и метеообстановкой на участках федеральных автомобильных трасс. К работе подготовлены 36 стационарных пунктов питания и обогрева, рассчитанных на 1566 человек.
На базе 3 ПСЧ и 16 ПСЧ ФГКУ «1 ОФПС по Курской области» созданы два мобильных пункта обогрева и питания, время развёртывания которых не превышает четырех часов.