2019-01-08T11:58:26+03:00
Общество

В Курске прошел Рождественский фестиваль

Праздник состоялся в драмтеатре
Яна ШЕЛЕСТ
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Праздник состоялся в драмтеатреПраздник состоялся в драмтеатре
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7 января в Курском драматическом театре прошел традиционный Рождественский фестиваль. В нем приняли участие врио губернатора Роман Старовойт, депутаты, общественные деятели и представители духовенства.

Приветствуя собравшихся, глава региона подчеркнул: несмотря на то, что Рождество - это домашний, семейный праздник, который хочется проводить в кругу родных и близких, это еще и время думать о будущем.

— Сейчас все начинания направлены на то, чтобы Курская область развивалась. Наша земля особенная, она богата святынями, которые надо хранить и приумножать. На этом сконцентрирована деятельность Попечительского совета. И общими усилиями мы будем делать все, чтобы сохранить православные реликвии, - сказал Роман Старовойт.

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