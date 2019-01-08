2019-01-08T11:36:22+03:00
Происшествия

В курской пятиэтажке загорелась квартира

Пожар произошел на 2-й Рабочей
Яна ШЕЛЕСТ
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В комнате размером 12 квадратных метров сгорели диван и вещиВ комнате размером 12 квадратных метров сгорели диван и вещиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Сообщение о возгорании в квартире, расположенной в Курске на улице 2-й Рабочей, поступило в «Службу спасения» 8 января в 03:38. На место происшествия выехали пожарные-спасатели трех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

С огнем справились оперативно. В результате пожара в пятиэтажном доме, в комнате размером 12 квадратных метров сгорели диван и вещи.

В ликвидации пожара принимали участие 23 человека, семь единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек, пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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