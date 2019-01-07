Курские спасатели контролируют места зимней рыбной ловли
Всего на контроле спасателей находится десять мест массового выхода людей на лед и подледного лова рыбы:
В. Курске - озеро Ермошкино, озеро Стрелецкое, р. Сейм в районе «Элеватормельмаш» (200 м. от автомобильного моста), река Сейм, затон «Щучий залив», река Тускарь в районе Кировского моста и в районе улицы Олимпийская;
Железногорский район: Михайловское водохранилище в районе поселка Копенки;
Рыльский район: Рыльск, река Сейм в районе автомобильного моста;
Суджанский район: вблизи южной окраины Суджи, у места слияния рек Суджа и Псел;
Льгов: река Сейм в районе Шерятинского переулка.
Ледовых переправ и зимних дорог в Курской области нет, и их открытие в зимний период не планируется.
На сегодняшний день толщина льда на реках области составляет 15-20 сантиметров, на прудах и озерах – 15-30 сантиметров.