В Курской области специальный штаб займется уборкой снега
В Курской области создан штаб по координации деятельности муниципальных образований. Это касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства, строительства, расчистки и уборки дорог, благоустройства территорий. Соответствующее распоряжение 6 января подписал врио губернатора Роман Старовойт.
Возглавил штаб заместитель губернатора Алексей Смирнов, а в его составе руководители структурных подразделений администрации региона, Государственной жилищной инспекции Курской области, ГУ МЧС по Курской области, а также главы администраций всех городов и районов.
Первое заседание штаба состоится 7 января, а далее, исходя из мониторинга ситуации в муниципальных образованиях региона, штаб будет собираться по мере необходимости, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.