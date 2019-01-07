2019-01-07T10:39:05+03:00
Происшествия

В Курской области специальный штаб займется уборкой снега

Также в его ведении будут вопросы ЖКХ
Светлана ВОЛКОВА
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За праздники регион завалило снегомЗа праздники регион завалило снегомФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области создан штаб по координации деятельности муниципальных образований. Это касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства, строительства, расчистки и уборки дорог, благоустройства территорий. Соответствующее распоряжение 6 января подписал врио губернатора Роман Старовойт.

Возглавил штаб заместитель губернатора Алексей Смирнов, а в его составе руководители структурных подразделений администрации региона, Государственной жилищной инспекции Курской области, ГУ МЧС по Курской области, а также главы администраций всех городов и районов.

Первое заседание штаба состоится 7 января, а далее, исходя из мониторинга ситуации в муниципальных образованиях региона, штаб будет собираться по мере необходимости, сообщили в ГУ МЧС России по Курской области.

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