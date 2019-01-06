В Курской области огонь повредил три автомобиля

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:57:25+03:00

Пожары произошли вечером и ночью Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

ЧП произошли в Железногорске и Курске

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Около половины второго ночи 6 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Ленина в Железногорске.

Здесь полностью сгорел автомобиль «Инфинити», в автомобиле «ВАЗ 2170 Приора» оплавилась правая задняя фара, лакокрасочное покрытие заднего бампера и крыла. Пострадавших нет.

Еще одно авто сгорело вечером 5 января на улице Володарского в Курске.

Здесь огонь повредил моторный отсек такси - «Рено Сандеро». Пострадавших нет.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.