2019-01-06T13:57:25+03:00
Происшествия

В Курской области огонь повредил три автомобиля

ЧП произошли в Железногорске и Курске
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пожары произошли вечером и ночьюПожары произошли вечером и ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

Около половины второго ночи 6 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Ленина в Железногорске.

Здесь полностью сгорел автомобиль «Инфинити», в автомобиле «ВАЗ 2170 Приора» оплавилась правая задняя фара, лакокрасочное покрытие заднего бампера и крыла. Пострадавших нет.

Еще одно авто сгорело вечером 5 января на улице Володарского в Курске.

Здесь огонь повредил моторный отсек такси - «Рено Сандеро». Пострадавших нет.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян предупреждают о тумане
Под Курском сгорел дачный дом
За новогодние каникулы куряне 4600 раз нарушили ПДД
Под Курском до прибытия пожарных сгорел дом
В Курске проходят губернаторские елки
В Курской области ожидается небольшой снег и туман
В Курске загорелся жилой дом
Мошенники похитили со счета курянки 235 тысяч рублей
В Курске открылся лыжный сезон
В Курской области женщина обморозила ноги
В Курске загорелся микроавтобус
Курские спасатели вывели из задымленного дома 14 человек
У курянина в руках взорвалась петарда
Под Курском на пожаре погиб мужчина
В Курске состоится органный концерт
Под Курском сгорел автомобиль
Под Курском автомобиль перевернулся в кювет
В Курской области стартовала Декада спорта и здоровья
Арбитражный суд признал курский тариф за вывоз мусора завышенным