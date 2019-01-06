2019-01-06T11:49:38+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел дачный дом

К счастью, в пожаре никто не пострадал
Ольга ДАНИЛОВА
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Дом сгорел полностьюДом сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В третьем часу ночи 6 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в СНТ Симиренко в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №3, № 2, № 1 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС по прибытии в 02:24 они приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 02:28, ликвидирован в 02:32. Пострадавших нет.

В жилом деревянном доме мансардного типа выгорело домашнее имущество, стены и потолок по всей площади.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

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