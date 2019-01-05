2019-01-05T12:17:12+03:00
Происшествия

За новогодние каникулы куряне 4600 раз нарушили ПДД

Два человека погибли на дорогах области
Ольга ДАНИЛОВА
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Аварии происходят в регионе ежедневноАварии происходят в регионе ежедневноФото: из открытых источников
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С 29 декабря по 4 января в Курской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек получили ранения, два человека погибли. Два ДТП произошло с участием несовершеннолетних.

За вождение в пьяном состоянии лишились прав 43 водителя, кроме этого 14 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще девять задержаны за повторное вождение в пьяном виде или повторный отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Задержали 103 пешехода, нарушивших ПДД. Всего выявлено 4600 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 2964 нарушения ПДД, в том числе 2893 нарушения скоростного режима.

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