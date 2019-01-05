Под Курском до прибытия пожарных сгорел дом

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:49:26+03:00

По данным МЧС на пожар выехало шесть единиц техники, но жилье сгорело до тла Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 23:36 4 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в деревянном доме, сообщил ив МЧС. Трагедия произошла в хуторе Первомайский Конышевского района Курской области.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП в 23:40 и приступили к ликвидации пожара. Огонь локализован в 23:43, ликвидирован в 23:47. Однако дом сгорел полностью.

Ущерб и причина пожара устанавливаются. ПОдробночти ЧП уточняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.