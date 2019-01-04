2019-01-04T13:36:32+03:00
Общество

В Курской области ожидается небольшой снег и туман

О неблагоприятных атмосферных явлениях предупреждают спасатели
Яна ШЕЛЕСТ
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Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспортеВо время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспортеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С девяти часов вечера 4 января и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Ночью местами туман. Ветер ночью западной четверти 3-8, днем с переходом на южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 ºС, при прояснениях до -15 ºС, днем -3…-8 ºС, при значительной облачности до -11 ºС.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

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