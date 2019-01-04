В Курске загорелся жилой дом

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:01:48+03:00

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В 04:25 04 января в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Триумфальная в городе Курск. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №16 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 04:29 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 04:32, ликвидировано в 04:34. В результате пожара в одной из комнат жилого дома, закопчены стены и потолок, повреждена мебель и личные вещи.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.