Мошенники похитили со счета курянки 235 тысяч рублей
В дежурную часть полиции МО МВД России «Курчатовский» обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина разместила в интернете объявление о продаже инвалидной коляски. Через некоторое время ей позвонил мужчина, который предложил перевести деньги за товар на банковскую карту хозяйки. Для этого он попросил женщину подойти к банкомату.
Следуя инструкциям злоумышленника, женщина подключила услугу мобильный банк к неизвестному ей номеру телефона. В результате с ее личного счета было похищено 235 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенника, курянка обратилась в полицию, сообщили в УМВД по Курской области.
Сотрудники полиции установили, что номера телефонов, с которых звонил злоумышленник, и куда были переведены денежные средства потерпевшей, зарегистрированы в Челябинской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности. Для зачисления денег на карту требуется только ФИО и номер карты получателя. Если у вас просят любые дополнительные данные и личную информацию – вы столкнулись с мошенником!