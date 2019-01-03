Мошенники похитили со счета курянки 235 тысяч рублей

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:59:22+03:00

Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции МО МВД России «Курчатовский» обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина разместила в интернете объявление о продаже инвалидной коляски. Через некоторое время ей позвонил мужчина, который предложил перевести деньги за товар на банковскую карту хозяйки. Для этого он попросил женщину подойти к банкомату.

Следуя инструкциям злоумышленника, женщина подключила услугу мобильный банк к неизвестному ей номеру телефона. В результате с ее личного счета было похищено 235 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенника, курянка обратилась в полицию, сообщили в УМВД по Курской области.

Сотрудники полиции установили, что номера телефонов, с которых звонил злоумышленник, и куда были переведены денежные средства потерпевшей, зарегистрированы в Челябинской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности. Для зачисления денег на карту требуется только ФИО и номер карты получателя. Если у вас просят любые дополнительные данные и личную информацию – вы столкнулись с мошенником!