2019-01-03T12:09:59+03:00
Происшествия

В Курской области женщина обморозила ноги

ЧП произошло в Обоянском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске мужчину без сознания обнаружили прохожиеВ Курске мужчину без сознания обнаружили прохожиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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За прошедшие сутки зафиксирован один случай обморожения. В Обоянском районе 56-летнюю женщину с диагнозом обморожение стоп доставили в лечебное учреждение.

Случай переохлаждения зарегистрирован в Курске – мужчину 60 лет без сознания обнаружили прохожие, с диагнозом общее переохлаждение он госпитализирован.

Спасатели просят соблюдать правила безопасного поведения в быту и общественных места! Берегите свои жизнь и здоровье! Телефон службы спасения - 112.

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