В Курской области женщина обморозила ноги

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:09:59+03:00

В Курске мужчину без сознания обнаружили прохожие Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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За прошедшие сутки зафиксирован один случай обморожения. В Обоянском районе 56-летнюю женщину с диагнозом обморожение стоп доставили в лечебное учреждение.

Случай переохлаждения зарегистрирован в Курске – мужчину 60 лет без сознания обнаружили прохожие, с диагнозом общее переохлаждение он госпитализирован.

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