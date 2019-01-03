В Курской области женщина обморозила ноги
ЧП произошло в Обоянском районе
В Курске мужчину без сознания обнаружили прохожиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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За прошедшие сутки зафиксирован один случай обморожения. В Обоянском районе 56-летнюю женщину с диагнозом обморожение стоп доставили в лечебное учреждение.
Случай переохлаждения зарегистрирован в Курске – мужчину 60 лет без сознания обнаружили прохожие, с диагнозом общее переохлаждение он госпитализирован.
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