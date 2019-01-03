В Курске загорелся микроавтобус

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:59:08+03:00

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2 января в 15:06 в «Службу спасения» поступила информация о возгорании микроавтобуса «Форд Транзит» 1-ом Тульском переулке города Курска, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели двух пожарных частей города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи. Пожар потушили в 15:12. В результате пожара в микроавтобусе сгорело водительское сидение, закоптился салон. Из людей никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 14 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС девять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.