2019-01-03T11:59:08+03:00
Происшествия

В Курске загорелся микроавтобус

Пожар произошел в 1-м Тульском переулке
Яна ШЕЛЕСТ
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В микроавтобусе сгорело водительское сидение, закоптился салонВ микроавтобусе сгорело водительское сидение, закоптился салонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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2 января в 15:06 в «Службу спасения» поступила информация о возгорании микроавтобуса «Форд Транзит» 1-ом Тульском переулке города Курска, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели двух пожарных частей города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи. Пожар потушили в 15:12. В результате пожара в микроавтобусе сгорело водительское сидение, закоптился салон. Из людей никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 14 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС девять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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