Курские спасатели вывели из задымленного дома 14 человек

2 Янв. 2019 2019-01-02T19:48:42+03:00

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2 января примерно в 13.20 в городе Щигры Курской области на улице Макарова загорелась двухкомнатная квартира. На место происшествия приехали пожарные-спасатели 13 ПСЧ Щигровского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Незамедлительно было сформировано звено газодымозащитников, которые провели разведку и вывели из горящей квартиры с использованием специальных устройств «самоспасов» трех человек. Один из спасенных – мужчина 1968 года рождения – получил ожоги и был доставлен в лечебное учреждение. Еще 11 человек эвакуировали спасатели из соседних квартир.

Огонь повредил мебель на кухне, во всей квартире закоптились стены и потолок. К ликвидации пожара привлекались 22 человека, семь единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Ранее «КП» рассказывала о пожаре в Кореневском районе, который произошел 1 января днем. В огне погиб мужчина 1965 года рождения.