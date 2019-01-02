Под Курском на пожаре погиб мужчина
ЧП произошло 1 января днем
На пожаре погиб мужчинаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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1 января в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме в поселке Южный Кореневского района. На место происшествия были направлены пожарные 31 ПЧ Кореневского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Огонь потушили в 12:46. В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 6х10 метров частично сгорела комната. Погиб мужчина 1965 года рождения.
В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.