2019-01-02T13:21:14+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб мужчина

ЧП произошло 1 января днем
Яна ШЕЛЕСТ
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На пожаре погиб мужчинаНа пожаре погиб мужчинаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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1 января в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме в поселке Южный Кореневского района. На место происшествия были направлены пожарные 31 ПЧ Кореневского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Огонь потушили в 12:46. В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 6х10 метров частично сгорела комната. Погиб мужчина 1965 года рождения.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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