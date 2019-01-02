2019-01-02T11:44:51+03:00
Звезды

В Курске состоится органный концерт

Перед курянами выступят Лия Якушева и Олеся Матва
Яна ШЕЛЕСТ
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Музыканты исполнят произведения Баха, Листа, Гильмана и многих другихМузыканты исполнят произведения Баха, Листа, Гильмана и многих другихФото: Соцсети
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2 января в 17.00 в Курском римско-католическом соборе Успения Божией Матери, расположенном на улице Марата, состоится концерт органной музыки «Рождество: начало великого искупления».

Перед курянами выступят Лия Якушева (орган) и Олеся Матва (флейта). Музыканты исполнят произведения Баха, Листа, Гильмана и многих других. Благотворительный взнос 300 рублей, пенсионерам и студентам - 200 рублей. Билеты можно приобрести в ЦУМе или в самом храме перед началом концерта.

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