Под Курском сгорел автомобиль

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:32:48+03:00

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В 07.22 1 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль в селе Коренево Кореневского района. По данным МЧС пожарные, полиция и скорая приехали на место ЧП в 07.28. Горел автомобиль «Опель Астра». Загорание локализовано в 07:30, ликвидировано в 07:32. Пострадавших нет, но авто полностью уничтожено огнем.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.