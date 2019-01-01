В Курской области стартовала Декада спорта и здоровья

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:23:45+03:00

Серия спортсоревнований пройдет в ближайшие дни Фото: Из архива КП.

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В Курске в новогодние праздники пройдет Декада спорта и здоровья.

3 января в 9.30 в урочище Моква (Парк Солянка) пройдут соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона» с участием временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Романа Старовойта.

С 3 по 6 января в 10:00 в ФОК поселка Прямицино состоится Новогодний турнир по мини-футболу среди юношей 2009 года рождения.

4 января в 12.00 в Курске на стадионе «Трудовые резервы» прйодут областные соревнования по спринтерскому и барьерному бегу.

4 января в 9.00 на Железногорском водохранилище - Чемпионат Курской области по спортивной ловле рыбы на мормышку.

7 января в 12.00 в Курске на катке Железнодорожного округа состоится товарищеский матч по хоккею между командами областных и городских органов власти «Студеный лед». Запланировано участие врио заместителя Губернатора Курской области Романа Старовойта.

С 3 по 8 января в Курске в СК «Арена» прйодут Региональные отборочные соревнования Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Курской области.

Ночная хоккейная лига:

3 января 22:15 - «Металлоинвест» - «Геолог»

5 января 19:00 - «Геолог» - «Энергетик»

4 января 22:15 - «Звезда» - «Витязь»

6 января 19:00 - «Звезда 2» - «Звезда»

8 января 22:15 - «Звезда 2» - «Витязь»