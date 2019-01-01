Арбитражный суд признал курский тариф за вывоз мусора завышенным
31 декабря аргументы активистов ОНФ о несправедливо завышенном тарифе для регионального оператора по обращению с ТКО в юго-западной зоне Курской области подтвердились снова.
Теперь уже арбитражный суд Москвы поддержал доводы активистов и ФАС. Федеральная антимонопольная служба согласилась с тем, что комитет по тарифам и ценам Курской области некорректно включил в тариф регоператора его траты на лизинг и неверно просчитал налог на прибыль.
Областному регулятору было предписано снизить тариф. Однако, регоператор быстро выдвинул встречный иск против ФАС в арбитражном суде Москвы - и проиграл.
Аналогичное решение приняла в декабре ФАС и в отношение регоператора, который обслуживает жителей юго-востока Курской области.