2019-й в Курской области объявлен Годом дорог
Для развития дорожной сети региона, улучшения пропускной способности и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования, а также обеспечения транспортной доступности для населения и создания комфортных условий для проживания граждан в 2019 году будет проведен в Курской области Год дорог, говорится в официальном сообщении администрации региона.
- Утвержден план основных мероприятий. В нем отражены мероприятия в рамках реализации национальных проектов РФ, а также государственных программ Российской Федерации и Курской области, - отметили в обладминистрации.
Речь, в частности, идет об обустройстве сельских населенных пунктов автомобильными дорогами, строительстве и реконструкции дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки. Предусмотрен также капитальный ремонт, ремонт и содержание, строительство и (или) реконструкция автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Кроме того, планируется расширение и оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений ПДД на автодорогах.