Прошла встреча юных спортсменов из Курска и Белгорода

СЕГОДНЯ 11:02 2018-12-31T11:02:51+03:00

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Уже нескольких лет сборные юношеские команды двух соседних областей в преддверии Нового года встречаются на матчевой встрече по пожарно-спасательному спорту. Благодаря дружбе Белгородского регионального отделения и Курского областного отделения ВДПО, а также поддержке Главных управлений МЧС России по Белгородской и Курской областям у юных спортсменов есть возможность посоревноваться в зимой, когда все основные старты уже позади.

Программа соревнований включала в себя подъем по штурмовой лестнице и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей. Надо отметить, что в этом году в матчевой встрече впервые приняли участие девушки.

Все ребята показали хорошую технику и отличную скорость. Тренеры ребят Андрей Деулин (Курская область) и Евгений Монастырский (Белгородская область) едины во мнении, что такие промежуточные старты необходимы для поддержания формы спортсменов и стимулирования их к улучшению своих результатов.

Победители и призеры в личном первенстве в двух видах состязаний по итогам встречи были награждены дипломами и медалями, и никто из спортсменов не остался без ценных подарков.