Курян предупреждают о тумане на дорогах

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-31T10:49:38+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до девяти часов вечера 31 декабря будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами туман, ветер Юго-Восточный, Восточный днем 3-8 м/с. Температура - днем 6-11º мороза.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение числа столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное скорости.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман не рассеивается на протяжении долгого времени, особенно в ночью, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.