Горожане смогут выбрать архитектурный облик Курска

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-30T12:47:51+03:00

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Глава региона Роман Старовойт подписал постановление об организации открытого архитектурного конкурса «Курск 2032». Участникам предстоит создать концепцию по восстановлению историко-культурного облика центральной части Курска.

В первую очередь, преобразования коснутся места, где раньше стоял курский кремль, а сейчас Знаменский собор, Воскресенская церковь, цеха Электроаппаратного завода и прилегающий квартал по ул. Сонина. Условия конкурса предусматривают обязательное размещение на данной территории Курской областной картинной галереи, областного краеведческого музея, театра юного зрителя.

Кроме того, благоустроят Первомайский парк и Боева дачу, а также берега реки Тускарь от ул. Малых до Кировского моста.

Важным момент: каждый житель региона сможет ознакомиться с конкурсными проектами этих зданий и высказать свое мнение.

К участию в конкурсе принимаются заявки до 18 февраля 2019 года в департамент архитектуры и градостроительства Курской области. Положение конкурса можно найти здесь.

Первый этап конкурса продлится до 30 апреля, результаты подведет компетентное жюри, в состав которого войдут историки, краеведы и архитекторы. На второй этап конкурса, который будет проходить с 1 мая, допустят пять проектов, которые будут представлены курянам в Сети и в выставочном зале для общественного обсуждения. Итоги подведут 30 августа.