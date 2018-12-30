2018-12-30T12:32:48+03:00
Происшествия

В Курской области ночью сгорел жилой дом

Огонь повредил стены и крышу
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сообщение о пожаре в Рыльском районе поступило в 00:48 на номер «Службы спасения - 112». Жилой дом загорелся в деревне Семеново. На место прибыли пожарные, полицейские, медики, работники электрических сетей. Огонь удалось ликвидировать в 01:02.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Курской области, в результате пожара оказались повреждены стены и кровля по всей площади. Люди, к счастью, не пострадали. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

А ранним утром воскресенья - в 4:55 - загорелась надворная постройка в селе Пристенное одноименного района. В 5:11 огонь ликвидировали. Огонь повредил крышу и стены кирпичной надворной постройки полощадью в 60 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники. Причину пожара также устанавливают эксперты.

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