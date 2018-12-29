2018-12-29T17:16:38+03:00
Общество

В Курской области ожидается туман и мороз

Спасатели предупреждают курян об опасности
Яна ШЕЛЕСТ
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Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспортеВо время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспортеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 29 декабря и на протяжении суток будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днём местами слабый снег. Местами туман. Ветер южный ночью 1-6, днем 3-8 м/с. Температура: ночью -8…-13 ºС, при прояснениях до -18 ºС, днем -6…-11 ºС.

Спасатели напоминает курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

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