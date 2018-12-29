В Курском драмтеатре пройдет Елка главы города

СЕГОДНЯ 16:31 2018-12-29T16:31:05+03:00

Ребят и их родителей поздравит с Новым годом Глава города Николай Овчаров Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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4 января в 10.00 в областном драматическом театре им. А.С. Пушкина состоится праздничное представление у елки, организованное городской администрацией.

Приглашения на Елку главы города получили 812 детей из малообеспеченных, находящихся в трудной жизненной ситуации семей.

Ребят и их родителей поздравит с Новым годом Глава города Николай Овчаров, а после веселого представления у елки состоится просмотр спектакля «Карлик Нос».