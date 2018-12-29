2018-12-29T16:21:38+03:00
Деловой Курск

Первый энергоблок Курской АЭС отключают на ремонт

Это самый старый блок станции
Светлана ВОЛКОВА
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Энергоблок выведут на ремонт 3 январяЭнергоблок выведут на ремонт 3 январяФото: из открытых источников
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3 января энергоблок № 1 Курской АЭС будет отключен от сети для проведения планового текущего ремонта.

Текущий ремонт энергоблока № 1 будет пройдет в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании. На энергоблоке намечено выполнить регламентный объем ремонтных работ, а также работы по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки реакторной установки, сообщили на станции.

Сейчас на Курской АЭС работают энергоблоки №№ 1, 2, 3, 4 на мощности, установленной диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Курская АЭС расположена в 40 километрах юго-западнее Курска на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн. кВт. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию. Курская АЭС - крупнейший в Среднерусском Черноземье генерирующий источник электроэнергии.

Сейчас идет строительство энергоблоков № 1 и № 2 станции замещения Курская АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ.

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