2018-12-29T15:30:03+03:00
Звезды

В Курске на Рождество состоится народное гуляние

Праздник пройдет на Красной площади
Яна ШЕЛЕСТ
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Начало праздника в 14.00Начало праздника в 14.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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7 января православный народ отмечает светлый праздник Рождество Христово. В этот день жителей и гостей Курска на Красной площади Курска ждет широкое народное гуляние, сообщили в мэрии.

В программе праздника: выставка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров народных промыслов, театрализованное представление «Рождество Христово» в исполнении артистов Народного обрядового театра «Оберег», концертная программа творческих коллективов и солистов МБУК «Центр народного творчества «Русь», русские народные игры.

Начало праздника в 14.00. Обратите внимание, что на время проведения рождественских гуляний 7 января с 13.00 до 16.00 часов движение транспорта по Красной площади от улицы Марата до улицы Урицкого будет закрыто.

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