2018-12-29T13:58:11+03:00
Происшествия

Под Курском после ДТП загорелась «Газель»

Авария произошла на трассе Москва-Белгород
Яна ШЕЛЕСТ
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От удара «Газель» загореласьОт удара «Газель» загорелась
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28 декабря 2018 примерно в 20:35 29-летний водитель грузового автомобиля АФ-474250 ехал в сторону Орла по автодороге Москва-Белгород. На 469 километре трассы недалеко от села Любаж он столкнулся с «Газелью», которая стояла на обочине.

От удара «Газель» вылетела на встречную полосу и столкнулась с фурой «Фредлайнер» с прицепом, которая двигалась в сторону Курска. Затем «Газель» загорелась. На место ДТП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 45 Фатежского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

В результате ДТП травмы получил 42-летний водитель «Газели». Его доставили в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. В устранении последствий ДТП принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники.

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