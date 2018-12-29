Под Курском после ДТП загорелась «Газель»

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-29T13:58:11+03:00

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28 декабря 2018 примерно в 20:35 29-летний водитель грузового автомобиля АФ-474250 ехал в сторону Орла по автодороге Москва-Белгород. На 469 километре трассы недалеко от села Любаж он столкнулся с «Газелью», которая стояла на обочине.

От удара «Газель» вылетела на встречную полосу и столкнулась с фурой «Фредлайнер» с прицепом, которая двигалась в сторону Курска. Затем «Газель» загорелась. На место ДТП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 45 Фатежского района, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

В результате ДТП травмы получил 42-летний водитель «Газели». Его доставили в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. В устранении последствий ДТП принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники.